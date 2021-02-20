Львівський псевдопастир розбестив 147 дітей у дитячих таборах і церкві: що йому загрожує

Про випадки розбещення дівчат Московченко стало відомо у вересні 2020 року. Тоді поліція повідомила, що 46-річний чоловік нелегально організовував дитячі табори. Там він розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат.

Минулого року поліція повідомила, що з Романом Московченко пов'язують щонайменше 11 фактів розбещення та зґвалтування неповнолітніх дівчат у віці 11-14 років. Ці зґвалтування відбувалися протягом 15 років, але діти про це нікому не розповідали раніше.

Вперше про злочини Московченко стало відомо у 2019 році, коли одна з жертв вже в дорослому віці звернулася в поліцію. Дівчина розповіла, що орієнтовно у 2005-2007 роках Московченко проводив заняття з дітьми в приміщенні, що належить церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ на вул. Винниченка у Львові. Під час цих занять він відвів її в підсобку, де наказав роздягнутися. Чоловік почав розглядати тіло дитини та торкатися до її статевих органів. Дівчина зізналася, що такі домагання відбувалися з певною регулярністю. Сам "пастир" пояснював свої дії тим, що карає таким чином за погану поведінку.

Протягом 2003-2018 років Роман Московченко працював координатором зовнішніх зв'язків НВК "Школа-гімназія святої Софії у Львові. Кілька його жертв розповіли поліції, що орієнтовно у 2009-2010 роках він зустрічався з дівчатами-підлітками у своєму кабінеті в школі. Там він наказував роздягнутися школяркам, після чого оголював свої статеві органи та торкався ними до дівчат. Під час цих епізодів Московченко так само розповідав дівчатам, що карає їх за погану поведінку. Одна зі школярок, яка стала жертвою Московченко, розповіла, що він неодноразово ґвалтував її.

З початком розслідування поліція під час обшуків у квартирі Московченка виявила фотографії та відеозаписи зґвалтувань.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО. На поточний момент поліція завершила досудове розслідування і незабаром справа Московченко почне розглядати суд. За вчинене йому загрожує до 15 років в'язниці.