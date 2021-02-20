Львовский псевдопастырь развратил 147 детей в детских лагерях и церкви: что ему грозит

О случаях растления девушек Московченко стало известно в сентябре 2020 года. Тогда полиция сообщила, что 46-летний мужчина нелегально организовывал детские лагеря. Там он совращал и насиловал несовершеннолетних девочек.

В прошлом году полиция сообщила, что с Романом Московченко связывают меньшей мере 11 фактов развращения и изнасилования несовершеннолетних девушек в возрасте 11-14 лет. Эти изнасилования происходили в течение 15 лет, однако дети об этом никому раньше не рассказывали.

Впервые о преступлениях Московченко стало известно в 2019 году, когда одна из жертв уже во взрослом возрасте обратилась в полицию. Девушка рассказала, что ориентировочно в 2005-2007 годах Московченко проводил занятия с детьми в помещении, принадлежащем церкви Святого Архистратига Михаила УГКЦ на ул. Винниченко во Львове. Во время этих занятий он отвел ее в подсобку, где приказал раздеться. Мужчина начал рассматривать тело ребенка и прикасаться к ее половым органам. Девушка призналась, что такие домогательства происходили с определенной регулярностью. Сам "пастырь" объяснял свои действия тем, что наказывает таким образом за плохое поведение.

В течение 2003-2018 годов Роман Московченко работал координатором внешних связей УВК "Школа-гимназия святой Софии" во Львове. Несколько его жертв рассказали полиции, что ориентировочно в 2009-2010 годах он встречался с девушками-подростками в своем кабинете в школе. Там он приказывал раздеться школьницам, после чего обнажал свои половые органы и прикасался ими к девушкам. Во время этих эпизодов Московченко так же рассказывал девушкам, что наказывает их за плохое поведение. Одна из школьниц, которая стала жертвой Московченко, рассказала, что он неоднократно ее насиловал.

С началом расследования полиция во время обысков в квартире Московченко обнаружила фотографии и видеозаписи изнасилований.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. На текущий момент полиция завершила досудебное расследование и вскоре дело Московченко начнет рассматривать суд. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.