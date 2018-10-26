У Львівській області батько зґвалтував свою власну п'ятирічну доньку

Колаж РБК-Україна

Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці

В одному з сіл Миколаївського району Львівської області 38-річний чоловік зґвалтував свою 5-річну дочку. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації прокуратури Львівської області.

Інцидент стався влітку в одному з сіл Миколаївського району Львівської області. Підозрюваний повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння й скориставшись безпорадним станом своєї дочки, вчинив над нею сексуальну наругу.

Як повідомили у Золочівській прокуратурі, куди було направлено справу, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 38-річного мешканця Миколаївського району, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану потерпілого, вчинене стосовно малолітнього), вже завершено і направлено до суду.

Під час досудового розслідування підозрюваного заарештували і обрали запобіжний захід - утримання під вартою. Якщо в суді вина зловмисника буде доведена, то він відправиться у в'язницю строком на 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві невідомий зґвалтував 12-річну дитину. Він напав на дівчинку в кабіні ліфта багатоповерхового будинку.

А також ми повідомляли про те, що у Києві невідомий намагався зґвалтувати 6-річну дитину.

Відео: РБК-Україна