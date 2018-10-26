Во Львовской области отец изнасиловал свою собственную пятилетнюю дочь

Коллаж РБК-Украина

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

В одном из сел Николаевского района Львовской области 38-летний мужчина изнасиловал свою 5-летнюю дочь. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации прокуратуры Львовской области.

Инцидент произошел летом в одном из сел Николаевского района Львовской области. Подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись беспомощным состоянием своей дочери, совершил над ней сексуальное надругательство.

Как сообщили в Золочевской прокуратуре, куда было направлено дело, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 38-летнего жителя Николаевского района, который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенного в отношении малолетнего), уже завершено и направлено в суд.

Во время досудебного расследования подозреваемого арестовали и избрали ему меру пресечения - содержание под стражей. Если в суде вина злоумышленника будет доказана, то он отправится в тюрьму сроком на 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве неизвестный изнасиловал 12-летнего ребенка. Он напал на девочку в кабине лифта многоэтажного дома.

А также мы сообщали о том, что в Киеве неизвестный пытался изнасиловать 6-летнего ребенка.

Видео: РБК-Украина