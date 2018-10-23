Масштабна ДТП у Києві з вантажівкою: з'явилося відео з моментом аварії

Колаж: ДТП на Лесі Українки (РБК-Україна)

Всього в ДТП постраждало 19 автомобілів

Сьогодні, 23 жовтня в центрі Києва на Лесі Українки поруч з БЦ "Парус" сталося масштабне ДТП, в якому постраждало всього 19 автомобілів: 18 легкових і один вантажний. У мережі вже з'явилося відео з камер спостереження, на якому видно момент аварії. Відповідне відео було опубліковано Костянтином Андрійчуком на Facebook.

Скріншот: кадр з відео (facebook.com/longo.cotton)

На кадрах відео видно, як спочатку машини повільно пересуваються по дорозi у "тягучці", потім поступово утворюється пробка і рух припиняється, а пізніше видно, як вантажівка, не пригальмовуючи, на швидкості влітає спочатку в мікроавтобус, а той, у свою чергу, за інерцією влітає в інші автомобілі, які стоять у дорожньому заторі.

Скріншот: кадр з відео (facebook.com/longo.cotton)

Опубліковано Konstantin Andriychuk Вівторок, 23 жовтня 2018 р.

Відео з моментом ДТП (facebook.com/longo.cotton)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про те, що юрист дав коментарі з приводу того, хто зможе компенсувати витрати на ремонт постраждалих в київському ДТП машин. Якщо провина водія вантажного авто буде доведена, то він повинен буде сплатити всі витрати на ремонт машин.

До цього правоохоронці поспілкувалися з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік повідомив, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства.

Відео: РБК-Україна