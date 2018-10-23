Масштабное ДТП в Киеве с грузовиком: появилось видео с моментом аварии

Коллаж: ДТП на Леси Украинки (РБК-Украина)

Всего в ДТП пострадало 19 автомобилей

Сегодня, 23 октября в центре Киева на Леси Украинки рядом с БЦ "Парус" произошло масштабное ДТП, в котором пострадало всего 19 автомобилей: 18 легковых и один грузовой. В сети уже появилось видео с камер, на котором виден момент аварии. Соответствующее видео было опубликовано Константином Андрийчуком на Facebook.

Скриншот: кадр из видео (facebook.com/longo.cotton)

На кадрах видео видно, как сначала машины медленно передвигаются по дороге в "тянучке", потом постепенно образуется пробка и движение приостанавливается, а позднее видно, как грузовик, не притормаживая, на скорости влетает сначала в микроавтобус, а тот, в свою очередь, по инерции влетает в другие автомобили, стоящие в дорожном заторе.

Скриншот: кадр из видео (facebook.com/longo.cotton)

Опубліковано Konstantin Andriychuk Вівторок, 23 жовтня 2018 р.

Видео с моментом ДТП (facebook.com/longo.cotton)

Напомним, ранее сообщалось, о том, что юрист дал комментарии по поводу того, кто сможет компенсировать расходы на ремонт пострадавших в киевском ДТП машин. Если вина водителя грузового авто будет доказана, то он должен будет погасить все расходы на ремонт машин.

До этого правоохранители пообщались с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина сообщил, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия.

Видео: РБК-Украина