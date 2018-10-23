"Отвечать своим имуществом": юрист рассказал о компенсации после масштабного ДТП на Печерске в Киеве

Фото: ДТП на Печерске в Киеве (РБК-Украина)

Юрист пояснил, кто может компенсировать расходы на ремонт машин после масштабного ДТП в центре Киева

Утром 23 октября на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено 18 легковых автомобилей и грузовик.

Трое человек получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации. Из-за ДТП образовался огромный затор.

Фото: Из-за масштабного ДТП в центре Киева образовался огромный затор (РБК-Украина)

Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина сообщил, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия, говорят в полиции.

Во время ДТП были повреждены автомобили, водители которых не нарушали правил дорожного движения. Их протаранил кран, и теперь ремонт многих автомобилей может стоить дорого.

Кто может компенсировать расходы на ремонт? Об этом Styler спросил юриста и блогера Клима Братковского.

Фото: В ДТП на бульваре Леси Украинки повреждены 18 легковых автомобилей и грузовик (РБК-Украина)

Юрист напоминает: в результате ДТП на бульваре Леси Украинки повреждены 18 автомобилей.

"Как пояснил водитель автокрана, у машины отказали тормоза. Если будет доказано, что ДТП действительно произошло по вине водителя грузовика, то ее владелец должен нести ответственность за вред, причиненный в результате ДТП. Машина должна быть застрахована. Если страховое вознаграждение не покроет убытков, то владелец автомобиля должен отвечать своим имуществом перед пострадавшими", - комментирует Клим Братковский.

Фото: "Следует дождаться постановления о привлечении к административной ответственности и затем обращаться в суд относительно взыскания убытков" – Клим Братковский (РБК-Украина)

Он просмотрел иллюстрации и заметил, что на автокране написано "Коп-Сервис".

"Вероятно, он принадлежит частному предприятию "Коп-Сервис", которое предоставляет услуги почасовой аренды автокрана 25т (22м). Поэтому следует дождаться постановления о привлечении к административной ответственности и затем обращаться в суд относительно взыскания убытков", - объясняет он.

Видео: 10 шагов, которые помогут участникам ДТП максимально защитить свои интересы (video.rbc.ua)

Напомним, в центре Киева кран врезался в вереницу автомобилей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сгорел туристический автобус.