"Відповідати своїм майном": юрист розповів про компенсацію після масштабної ДТП на Печерську в Києві

Фото: ДТП на Печерську в Києві (РБК-Україна)

Юрист пояснив, хто може компенсувати витрати на ремонт машин після масштабної ДТП в центрі Києва

Вранці 23 жовтня на бульварі Лесі Українки в Києві сталася масштабна ДТП. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено 18 легкових автівок і вантажівка.

Троє осіб отримали тілесні ушкодження, двом із них надали медичну допомогу без госпіталізації. Через ДТП утворився величезний затор.

Фото: Через масштабну ДТП в центрі Києва утворився величезний затор (РБК-Україна)

Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік повідомив, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства, кажуть у поліції.

Під час ДТП було пошкоджено автомобілі, водії яких не порушували правил дорожнього руху. Їх протаранив кран, і тепер ремонт багатьох автівок може коштувати дорого.

Хто може компенсувати витрати на ремонт? Про це Styler запитав юриста і блогера Клима Братківського.

Фото: У ДТП на бульварі Лесі Українки пошкоджено 18 легкових автівок і вантажівка (РБК-Україна)

Юрист нагадує: внаслідок автопригоди на бульварі Лесі Українки пошкоджено 18 автомобілів.

"Як пояснив водій автокрану, у машини відмовили гальма. Якщо буде доведено, що ДТП дійсно сталося з вини водія вантажівки, то її власник має нести відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок ДТП. Машина мала бути застрахована. Якщо страхова винагорода не покриє збитків, то власник автомобіля має відповідати своїм майном перед постраждалими", - коментує Клим Братківський.

Фото: "Слід дочекатися постанови про притягнення до адміністративної відповідальності і потім звертатися в суд щодо стягнення збитків" – Клим Братківський (РБК-Україна)

Він переглянув ілюстрації і помітив, що на автокрані написано "Коп-Сервіс".

"Імовірно, він належить приватному підприємству "Коп-Сервіс", яке надає послуги з погодинної оренди автокрана 25т (22м). Тож слід дочекатися постанови про притягнення до адміністративної відповідальності і потім звертатися в суд щодо стягнення збитків", - пояснює він.

Відео: 10 кроків, які допоможуть учасникам ДТП максимально захистити свої інтереси (video.rbc.ua)

Нагадаємо, у центрі Києва кран врізався у низку автомобілів.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області згорів туристичний автобус.