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Горить "Нова пошта": з'явилося відео масштабної пожежі

STYLERПодії    15.12.2018 - 15:09

Відео: YouTube/GGDED

15 грудня на Миколаївській дорозі в Одесі сталася пожежа у відділенні "Нової пошти". 

Відео: YouTube/Hot News

За інформацією "Нової пошти", пожежа виникла в прилеглих приміщеннях, які не мають відношення до поштового відділення. Осередок займання знаходиться на даху. Поки що невідомо наскільки сильно постраждали внутрішні приміщення і, зокрема, саме відділення.

Горить &quot;Нова пошта&quot;: з'явилося відео масштабної пожежі

Рятівники евакуюють наслідки пожежі (фото: today.ua)

На Миколаївській дорозі в обидві сторони утворилися затори. На місці події рятувальники розгорнули штаб. Працюють кілька пожежних підрозділів. Із приміщення поштового відділення працівники виносять вцілілі речі.

"Люди евакуйовані. Ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Горить &quot;Нова пошта&quot;: з'явилося відео масштабної пожежі

Рятівники евакуюють наслідки пожежі (фото: today.ua)

Відео: YouTube/Николай Бобров

Нагадаємо, раніше ми писали про горе-крадія, який вирішив залізти в будинок в Одеській області, але замість того, щоб втекти з місця злочину, він приготував собі вечерю.

Також читайте про масштабний вибух будинку у Фастові через витік побутового газу.

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