Горить "Нова пошта": з'явилося відео масштабної пожежі

Відео: YouTube/GGDED

15 грудня на Миколаївській дорозі в Одесі сталася пожежа у відділенні "Нової пошти".

Відео: YouTube/Hot News

За інформацією "Нової пошти", пожежа виникла в прилеглих приміщеннях, які не мають відношення до поштового відділення. Осередок займання знаходиться на даху. Поки що невідомо наскільки сильно постраждали внутрішні приміщення і, зокрема, саме відділення.

Рятівники евакуюють наслідки пожежі (фото: today.ua)

На Миколаївській дорозі в обидві сторони утворилися затори. На місці події рятувальники розгорнули штаб. Працюють кілька пожежних підрозділів. Із приміщення поштового відділення працівники виносять вцілілі речі.

"Люди евакуйовані. Ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Рятівники евакуюють наслідки пожежі (фото: today.ua)

Відео: YouTube/Николай Бобров

Нагадаємо, раніше ми писали про горе-крадія, який вирішив залізти в будинок в Одеській області, але замість того, щоб втекти з місця злочину, він приготував собі вечерю.

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