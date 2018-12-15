ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Масштабный пожар в отделении "Новой почты": со склада выносят уцелевшие вещи

STYLERПроисшествия    15.12.2018 - 15:03
Масштабный пожар в отделении "Новой почты": со склада выносят уцелевшие вещи
Фото РБК-Украина

По предварительным данным, очаг возгорания находился на крыше

Сегодня, 15 декабря, на Николаевской дороге в Одессе произошел пожар в отделении "Новой почты". Об этом сообщило издание today.ua со ссылкой на пресс-службу почты.

По информации "Новой почты", пожар возник в прилегающих помещениях, которые не имеют отношение к почтовому отделению. Очаг возгорания находится на крыше. Пока неизвестно, насколько сильно пострадали внутренние помещения и, в частности, само отделение.

Масштабный пожар в отделении &quot;Новой почты&quot;: со склада выносят уцелевшие вещи

Спасатели эвакуируют последствия пожара (фото: today.ua)

На Николаевской дороге в обе стороны образовались пробки. На месте происшествия спасатели развернули штаб. Работают несколько пожарных подразделений. Из помещения почтового отделения работники выносят уцелевшие вещи.

"Люди эвакуированы. Никто не пострадал", – говорится в сообщении пресс-службы.

Масштабный пожар в отделении &quot;Новой почты&quot;: со склада выносят уцелевшие вещи

Спасатели эвакуируют последствия пожара​​​​​​​ (фото: today.ua)

Напомним, ранее мы писали о горе-воре, который решил залезть в дом в Одесской области, но вместо того, чтобы скрыться с места преступления, он приготовил себе ужин.

Также читайте о масштабном взрыв дома в Фастове из-за утечки бытового газа.

 

 

На Закарпатье в католическом храме произошел пожар (фото) В Одесской обл. ликвидировали повреждение нефтепровода
Новости Украины ОдессапожарНовая почта
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь