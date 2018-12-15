Масштабный пожар в отделении "Новой почты": со склада выносят уцелевшие вещи

Фото РБК-Украина

По предварительным данным, очаг возгорания находился на крыше

Сегодня, 15 декабря, на Николаевской дороге в Одессе произошел пожар в отделении "Новой почты". Об этом сообщило издание today.ua со ссылкой на пресс-службу почты.

По информации "Новой почты", пожар возник в прилегающих помещениях, которые не имеют отношение к почтовому отделению. Очаг возгорания находится на крыше. Пока неизвестно, насколько сильно пострадали внутренние помещения и, в частности, само отделение.

Спасатели эвакуируют последствия пожара (фото: today.ua)

На Николаевской дороге в обе стороны образовались пробки. На месте происшествия спасатели развернули штаб. Работают несколько пожарных подразделений. Из помещения почтового отделения работники выносят уцелевшие вещи.

"Люди эвакуированы. Никто не пострадал", – говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели эвакуируют последствия пожара​​​​​​​ (фото: today.ua)

Напомним, ранее мы писали о горе-воре, который решил залезть в дом в Одесской области, но вместо того, чтобы скрыться с места преступления, он приготовил себе ужин.

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