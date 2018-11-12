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У Харківській області мати зі співмешканцем жорстоко розправилася з трирічною донькою

STYLERПодії    12.11.2018 - 10:12
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Поліція виявила шокуючі факти в розслідуванні смерті дитини

В Харківській області в селищі Ковшарівка Куп'янського району раптово померла трирічний дитина. Трагедія сталася ще 24 вересня, повідомляється на сайті Національної поліції. Після проведеного розслідування з'ясувалося, що дитина стала жертвою власної матері та її співмешканця, які від правосуддя спробували приховати факт жорстокого побиття крихітної дівчинки.

За попередніми даними, зі слів 30-річної матері дитини, нібито її дочка їла яблуко і вдавилася. За її теорії дитина загинув від асфіксії дихальних шляхів.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за даним фактом, де фігурувала стаття умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".

Проте, через місяць, експертиза встановила точну причину смерті дівчинки. За висновком фахівців дитину вбили.

"За результатами висновку судово-медичної експертизи причиною смерті трирічної дівчинки стала закрита черепно-мозкова травма. Вона супроводжувалася крововиливом під оболонки речовини головного мозку, що викликав набряк головного мозку, який міг призвести до порушення функцій ковтального центру головного мозку", - розповіли в поліції.

Слідчі на підставі висновку експертизи внесли зміни до кваліфікації відкритого кримінального провадження. Повідомляється, що слідчі дії за даним кримінальним провадженням тривають.

Матері загиблої дівчинки та її 40-річному співмешканцю повідомлено про підозру у катуванні. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Жінка та її співмешканець можуть потрапити за грати строком від 5 до 10 років.

Як раніше повідомлялося, напередодні в Києві на території Деснянського району по вулиці Будищанській співробітники поліції затримали чоловіка, який, за їх підозрами, скоїв пограбування 13-річної місцевої жительки.

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