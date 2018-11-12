В Харьковской области мать с сожителем жестоко расправилась с трехлетней дочерью

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Полиция выявила шокирующие факты в расследовании смерти ребенка

В Харьковской области в поселке Ковшаровка Купянского района внезапно скончался трехлетний ребенок. Трагедия произошла еще 24 сентября, сообщается на сайте Национальной полиции. После проведенного расследования выяснилось, что ребенок стал жертвой собственной матери и ее сожителя, которые от правосудия попытались скрыть факт жестокого избиения крошечной девочки.

По предварительным данным, со слов 30-летней матери ребенка, якобы ее дочь ела яблоко и подавилась. По ее теории ребенок погиб от асфиксии дыхательных путей.

Правоохранители завели уголовное дело по данному факту, где фигурировала статья умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Однако, спустя месяц, экспертиза установила точную причину смерти девочки. По заключению специалистов ребенка убили.

"По результатам заключения судебно-медицинской экспертизы причиной смерти трехлетней девочки стала закрытая черепно-мозговая травма. Она сопровождалась кровоизлиянием под оболочки головного мозга, вызвавшая отек головного мозга, который мог привести к нарушению функций глотательного центра головного мозга", - рассказали в полиции.

Следователи на основании заключения экспертизы внесли изменения в квалификацию открытого уголовного производства. Сообщается, что следственные действия по данному уголовному производству продолжаются.

Матери погибшей девочки и ее 40-летнему сожителю сообщено о подозрении в истязании. Решается вопрос об избрании меры пресечения. И женщина, и ее сожитель могут угодить за решетку сроком от 5 до 10 лет.

Как ранее сообщалось, накануне в Киеве на территории Деснянского района по улице Будищанской сотрудники полиции задержали мужчину, который, по их подозрениям, совершил ограбление 13-летней местной жительницы.