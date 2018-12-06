Мріяв стати оперним співаком: в Ужгороді повісився підліток

Відео: YouTube/Телеканал SIRIUS

В Ужгороді 15-річний студент коледжу культури і мистецтв був виявлений мертвим. Подробиці жахливого самогубства повідомляє телеканал Sirius.

15-річний підліток Павло з багатодітної сім'ї у вересні вступив в Ужгородський коледж культури і мистецтва на спеціальність "Академічний спів". Він мріяв стати оперним співаком і тому поїхав із села Довге Іршавського району в Ужгород, щоб наблизитися до своєї мрії.

Викладачі коледжу розповіли, що Павло був тихий і спокійний, дуже близько за три місяці він ні з ким подружився. Незадовго до трагедії він зізнався улюбленій вчительці, що у нього проблеми в сім'ї, однак ніхто не підозрював, що хлопець задумав вчинити самогубство.

Скріншоти з відео (YouTube/Телеканал SIRIUS)

Однокурсники повідомили, що Павло добре вчився, любив співати і декламувати вірші. Вони розповіли, що хлопець мріяв стати оперним співаком.

Проживав Павло в гуртожитку Ужгородського коледжу і як повідомили сусіди, він весь вільний час проводив у своїй кімнаті.

Після трагедії з'ясувалося, що Павло готувався до самогубства, так як на його сторінках в соціальних мережах за день до смерті з'явився запис: "Кінець близько", а в останній вечір з'явився запис: "Сьогодні та сама ніч, якою все закінчиться".

Тіло Павла знайшли на вулиці 8 березня, недалеко від озера Кірпічка. Його знайшов 12-річний підліток, який випадково опинився в тій місцевості близько 19:00 години.

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Відео: РБК-Україна