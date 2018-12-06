Мечтал стать оперным певцом: в Ужгороде повесился подросток

Видео: YouTube/Телеканал SIRIUS

В Ужгороде 15-летний студент колледжа культуры и искусств был обнаружен мертвым. Подробности жуткого самоубийства сообщает телеканал Sirius.

15-летний подросток Павел из многодетной семьи в сентябре поступил в Ужгородский колледж культуры и искусства на специальность "Академическое пение". Он мечтал стать оперным певцом и поэтому уехал из села Долгое Иршавского района в Ужгород, чтобы приблизиться к своей мечте.

Преподаватели в колледже рассказали, что Павел был тихий и спокойный, очень близко за три месяца он ни с кем ни подружился. Незадолго до трагедии он признался любимой учительнице, что у него проблемы в семье, однако никто не подозревал, что парень задумал совершить самоубийство.

Скриншоты из видео (YouTube/Телеканал SIRIUS)

Однокурсники сообщили, что Павел хорошо учился, любил петь и декламировать стихи. Они рассказали, что парень мечтал стать оперным певцом.

Проживал Павел в общежитии Ужгородского колледжа и как сообщили его соседи, он все свободное время проводил в своей комнате.

После трагедии выяснилось, что Павел готовился к самоубийству, так как на его страницах в социальных сетях за день до смерти появилась запись: "Конец близко", а в последний вечер появилась запись: "Сегодня та самая ночь, которой все закончится".

Тело Павла нашли на улице 8 марта, недалеко от озера Кирпичка. Его нашел 12-летний подросток, который случайно оказался в той местности около 19:00 часов.

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Видео: РБК-Украина