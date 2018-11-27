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Тосковал по жене: в Херсоне на глазах у семьи застрелился пенсионер

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 10:11
Тосковал по жене: в Херсоне на глазах у семьи застрелился пенсионер
Фото: РБК-Украина

Предсмертной записки мужчина не оставил

В квартире многоэтажки на Киндийском шоссе 67-летний горожанин помогал зятю по хозяйству. Затем сказал, что хочет прилечь, и направился в свою комнату. А некоторое время спустя оттуда грянул выстрел. Об этом сообщает информационный портал Херсонцы.

Кинувшись на звук, дочь, зять и внуки обнаружили, что дедушка выстрелил себе в голову из ракетницы, переделанной под стрельбу охотничьими патронами двенадцатого калибра.

Заряд крупной дроби был выпущен в упор, не оставив ни малейшего шанса на выживание. Рядом полиция обнаружила пачку охотничьих патронов, в которой недоставало ровно одной штуки.

Предсмертной записки пенсионер не оставил. Однако члены семьи сообщили, что год назад у него умерла жена, по которой он очень тосковал. Полиция придерживается данной версии, поскольку других причин, чтобы отважиться на суицид, у него не оказалось.

Отмечается, что у мужчины были хорошие отношения с домочадцами. Пожилой херсонец не страдал никакими тяжелыми заболеваниями, психическими расстройствами или алкоголизмом.

Ранее мы писали подробности загадочного самоубийства пенсионерки в Киеве. По словам соседей, которые жили в соседней квартире с погибшей, 57-летняя женщина проживала в квартире со своим мужем. Семейная пара ни с кем не общалась. Супруги сторонились соседей. Местные жители затрудняются сказать, что сподвигло пожилую женщину на такой поступок.

Напомним, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна. Для проведения расследования причин самоубийства полицией были изъяты личные вещи погибшей — системный блок компьютера и мобильный телефон.

Мы сообщали, что девочка, которая написала Путину, найдена мертвой. Известно, что девочку, которая была инвалидом по зрению, затравили в школе, одноклассники придумали ей обидное прозвище "циклоп". Незадолго до гибели девочки, на ее странице в социальной сети появился статус: "Люди, почему вы все такие злые?".

Видео: РБК-Украина

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