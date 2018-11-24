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Подробности загадочного самоубийства пенсионерки в Киеве

STYLERПроисшествия    24.11.2018 - 18:45
Подробности загадочного самоубийства пенсионерки в Киеве
Фото: (maxim-nm.livejournal.com)

Сообщается, что супруг умершей не комментирует ситуацию

В Киеве на территории Харьковского жилмассива в Киеве нашли труп пожилой женщины. Как оказалось,57-летняя пенсионерка выбросилась с девятого этажа многоэтажного дома по адресу улица Олейника, 8. От полученных травм она скончалась на месте. Трагический случай произошел около 11:30. Подробности инцидента рассказывает "Информатор".

По словам соседей, которые жили в соседней квартире с погибшей, 57-летняя женщина проживала в квартире со своим мужем. Семейная пара ни с кем не общалась. Супруги сторонились соседей. Местные жители затрудняются сказать, что сподвигло пожилую женщину на такой поступок. Муж погибшей отказался давать какие-либо комментарии по поводу утраты.

Подробности загадочного самоубийства пенсионерки в Киеве

Фото: (kiev.informator.ua)

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна.

Ранее мы писали, что Девочка, которая написала Путину, найдена мертвой. Известно, что девочку, которая была инвалидом по зрению, затравили в школе, одноклассники придумали ей обидное прозвище "циклоп". Незадолго до гибели девочки, на ее странице в социальной сети появился статус: "Люди, почему вы все такие злые?".

Видео: (video.rbc.ua)

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