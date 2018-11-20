В Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна: подробности происшествия

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Сообщается, что полиция изъяла системный блок компьютера и мобильный телефон погибшей

В понедельник, 19 ноября из окна балкона с 8 этажа выпрыгнула 14-летняя девочка. Инцидент произошел в городе Белая Церковь, рассказывают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже многоэтажки. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что для проведения расследования причин самоубийства были изъяты личные вещи погибшей — системный блок компьютера и мобильный телефон.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

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Видео: (video.rbc.ua)