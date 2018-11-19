В Хусте учительница покончила жизнь самоубийством: известны причины

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Коллеги предположили, что у нее были проблемы со здоровьем

На Закарпатье в собственной квартире учительница базового медицинского колледжа покончила с собой. О том, что стало причиной такого страшного поступка, пишет Zakarpatpost.

Тело учительницы, которая повесилась, обнаружили 13 ноября в собственной квартире. Учительнице Закарпатского базового медицинского колледжа Оксане Янюк было всего 45 лет.

О женщине рассказали, что она была одинокой, давно развелась с мужем и друзей у нее почти не было. Близкие рассказывают, что Оксана накануне гибели была чем-то угнетена, но ни с кем не делилась тем, что ее тревожило.

Знакомая Оксаны рассказала, что встретила ее несколько недель назад в парке, когда гуляла с детьми. По ее словам, женщина их даже не заметила, смотрела куда-то в пустоту, была погружена в себя. Она присела на лавочку, посидела, а потом поднялась и ушла.

"Она и раньше была отстраненная от мира. Возможно не могла пережить развод с мужем. Но это было давно, прошло много лет. За такое время уже можно было прийти в себя. Да и при желании она могла бы найти другого мужчину и создать семью", - рассказала Лариса и призналась, что пожалела, что не подошла к Оксане в парке.

В колледже, где преподавала Янюк, о ее проблемах никто даже не подозревал. Коллеги рассказали, что она была очень ответственной, неконфликтной, близко принимала к сердцу любые слова.

"Детей у нее не было. Говорила, что боится рожать. Хотя это звучит странно, так как человек с медицинским образованием понимает весь процесс, к тому же давать жизнь заложено природой в каждую женщину. После развода, когда заболела ее старенькая мама, муж помогал ей, хотя они уже не жили вместе. У мамы тогда инсульт был. На работе в последнее время ничего особенного не происходило. Не было ни недоразумений, ни ссор, ничего. Подозреваю, что у нее была сильная депрессия. Она была странной и до замужества", - рассказал один из преподавателей.

Студенты об Оксане Янюк отзываются хорошо. Они рассказали, что к ним она была лояльной и спокойной. Однако признались, что учительница была грустной и угнетенной.

"Счастливой она не выглядела даже с мужем, в те времена, когда они еще жили вместе. В целом, ее нельзя было назвать коммуникабельной, она ни с кем не общалась, кроме матери", - рассказала одна из студенток.

Еще одна коллега Оксаны предположила, что у преподавательницы были какие-то проблемы со здоровьем, о которых она никому не стала рассказывать.

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Видео: РБК-Украина