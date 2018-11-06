"Прости, мам…": в Николаеве молодой парень покончил жизнь самоубийством

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Парень оставил для матери предсмертную записку и сообщил, почему так поступил

В Николаеве молодой парень покончил жизнь самоубийством. Он повесился на веревке от халата в собственной квартире. Об этом сообщает издание "Новости –N" со ссылкой на соседей погибшего.

Трагедия произошла во вторник, 6 ноября в двухэтажном доме по улице Чигрина в Николаеве. В полицию поступил сигнал о том, что 28-летнего местного жителя обнаружили повешенным.

Повесившегося сына обнаружила мать, которая вернулась с работы. Парень повесился на поясе от халата. Возле тела обнаружили предсмертную записку для матери.

Он попросил у нее прощения за свой поступок и написал, что очень любит ее. Однако далее написал, что запутался и не видит больше смысла в жизни.

" ...Запутался. Я больше не вижу смысла. Прости, мам..." - такими словами заканчивается текст записки.

Молодому человеку было 28 лет, он был единственным ребенком в семье и жил вместе с родителями.

Соседи рассказали, что парень работала сварщиком на том же заводе, что и его родители – на заводе "Заря". Недавно он уволился с завода и стал работать в другом месте.

Накануне парня видели в состоянии сильного алкогольного опьянения, а за несколько часов до смерти его встретил сосед, который утверждает, что ничего необычного в поведении парня не было.

Скриншот фото (novosti-n.org)

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Видео: РБК-Украина