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В Черниговской области женщина покончила жизнь самоубийством возле детей: новые подробности

STYLERПроисшествия    30.10.2018 - 16:15
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

На телах детей не было обнаружено следов насильственной смерти

В Черниговской области женщина покончила жизнь самоубийством возле своих мертвых детей. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

Трагедия произошла во вторник, 30 октября. В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Талалаевка Черниговской области были обнаружены мертвыми молодая женщина и ее двое детей, двух и шести лет.

"Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством путем повешения", - сказано в сообщении полиции.

По предварительным данным экспертов, на теле детей не были обнаружены следы насильственной смерти. Окончательную причину смерти детей смогут установить только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Мама детей покончила жизнь самоубийством путем повешения.

Предсмертной записки женщина не оставила и что толкнуло ее на такой страшный шаг неизвестно. На данный момент полиция собирает информацию и устанавливает все подробности происшествия.

Однако местные жители сообщают, что женщина родом из соседнего села Болотница. Кроме погибших детей, у нее якобы есть еще один старший сын, которого она "очень строго воспитывала".

"Старшему повезло, что дома не было", - рассказала жительница Талалаевки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове покончила жизнь самоубийством 14-летняя школьницу. Девочку обнаружил отец.

А также мы писали о том, что в Киеве воспитательница детского сада утопила своих двух несовершеннолетних детей.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины самоубийствоЧерниговская область
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