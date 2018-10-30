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У Чернігівській області жінка покінчила життя самогубством біля дітей: нові подробиці

STYLERПодії    30.10.2018 - 16:15
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

На тілах дітей не було виявлено слідів насильницької смерті

В Чернігівській області жінка покінчила життя самогубством біля своїх мертвих дітей. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Трагедія сталася у вівторок, 30 жовтня. У поліцію надійшло повідомлення про те, що в селищі Талалаївка Чернігівської області були виявлені мертвими молода жінка та її двоє дітей, двох та шести років.

"Вранці 30 жовтня в поліцію надійшла інформація, що в селищі Талалаївка Чернігівської області за місцем проживання виявлені без ознак життя тіла дітей двох і шести років. Їх мати покінчила життя самогубством шляхом повішення", - сказано в повідомленні поліції.

За попередніми даними експертів, на тілі дітей не були виявлені сліди насильницької смерті. Остаточну причину смерті дітей зможуть встановити тільки після проведення судово-медичної експертизи.

Мама дітей покінчила життя самогубством шляхом повішення.

Передсмертної записки жінка не залишила і що штовхнуло її на такий страшний крок невідомо. На даний момент поліція збирає інформацію і встановлює всі подробиці події.

Проте місцеві жителі повідомляють, що жінка родом з сусіднього села Болотниця. Крім загиблих дітей, у неї нібито є ще один старший син, якого вона "дуже суворо виховувала".

"Старшому пощастило, що вдома не було", - розповіла мешканка Талалаевки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові покінчила життя самогубством 14-річну школярку. Дівчинку виявив батько.

А також ми писали про те, що в Києві вихователька дитячого саду втопила своїх двох неповнолітніх дітей.

Відео: РБК-Україна

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