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На глазах у друзей: в Киеве девушка совершила суицид

STYLERПроисшествия    03.11.2018 - 16:06
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

2 ноября в Киеве 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством

2 ноября в Киеве на массиве Виноградарь 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Суицид произошел на глазах у друзей. На месте трагедии были четыре подростка, которые плакали. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что девушка страдала из-за любви. Она попрощалась со сверстниками и прыгнула вниз с пожарной вышки, которую в народе именуют "каланча".

"Вчера, в 20:45 на линию 102 поступил вызов о том, что 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством на пожарной башне в лесу ("каланча"). По прибытию, наряд полиции увидел 4-х подростков, которые плакали и работников медицинской службы, которые уже констатировали смерть. Говорят, что девушка имела какие-то проблемы с любовью, попрощалась со всеми и прыгнула с верхушки башни", - сказано в сообщении.

На глазах у друзей: в Киеве девушка совершила суицидСкриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее писал Styler, в Одесской области несовершеннолетняя девушка покончила с собой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове несовершеннолетняя девушка повесилась на общем балконе общежития, использовав бельевую веревку.

 

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