На очах у друзів: у Києві дівчина скоїла суїцид

Фото: РБК-Україна

2 листопада в Києві 15-річна дівчина покінчила життя самогубством

2 листопада в Києві на масиві Виноградар 15-річна дівчина покінчила життя самогубством. Суїцид стався на очах у друзів. На місці трагедії були чотири підлітка, які плакали. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Наголошується, що дівчина страждала через кохання. Вона попрощалася з однолітками і стрибнула вниз з пожежної вежі, яку в народі називають "каланча".

"Вчора о 20:45 на лінію 102 надійшов виклик про те, що 15-річна дівчина покінчила життя самогубством на пожежній вежі в лісі ("каланча"). По прибуттю, наряд поліції побачив 4-х підлітків, які плакали та працівників медичної служби, які вже констатували смерть. Кажуть, що дівчина мала якісь проблеми з любов'ю, попрощалася з усіма і стрибнула з верхівки вежі", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше писав Styler, в Одеської області неповнолітня дівчина покінчила з собою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові неповнолітня дівчина повісилася на загальному балконі гуртожитку, використавши білизняну мотузку.