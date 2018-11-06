"Прости, мамо...": у Миколаєві молодий хлопець покінчив життя самогубством

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Хлопець залишив для матері передсмертну записку та повідомив, чому так вчинив

У Миколаєві молодий хлопець покінчив життя самогубством. Він повісився на мотузці від халата у власній квартирі. Про це повідомляє видання "Новини –N" з посиланням на сусідів загиблого.

Трагедія сталася у вівторок, 6 листопада в двоповерховому будинку по вулиці Чигрина в Миколаєві. У поліцію надійшов сигнал про те, що 28-річного місцевого жителя виявили повішеним.

Повішеного сина виявила мати, яка повернулася з роботи. Хлопець повісився на поясі від халата. Біля тіла виявили передсмертну записку для матері.

Він попросив у неї прощення за свій вчинок і написав, що дуже любить її. Однак далі написав, що заплутався і не бачить більше сенсу в житті.

" ...Заплутався. Я більше не бачу сенсу. Прости, мамо..." - такими словами закінчується текст записки.

Молодій людині було 28 років, він був єдиною дитиною в сім'ї і жив разом з батьками.

Сусіди розповіли, що хлопець працювала слюсарем на тому ж заводі, що і його батьки – на заводі "Зоря". Нещодавно він звільнився з заводу і став працювати в іншому місці.

Напередодні хлопця бачили в стані сильного алкогольного сп'яніння, а за кілька годин до смерті його зустрів сусід, який стверджує, що нічого незвичайного в поведінці хлопця не було.

Скріншот фото (novosti-n.org)

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Відео: РБК-Україна