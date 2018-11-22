В Луцке студент покончил жизнь самоубийством: стали известны причины

Коллаж РБК-Украина

Знакомые предположили, что парень находился в состоянии депрессии

Студента 2-го курса Луцкого технического университета Александра Барановича обнаружили мертвым в местной речке Стыр через месяц после исчезновения. Что стало причиной трагедии, рассказывает издание Volynnews.

Александр Баранович пропал 28 октября в районе улицы Ковельской в Луцке. Парень вышел из машины такси, в которой он вместе со своей девушкой и другом возвращался в общежитие, и исчез.

Накануне он с друзьями отправился на студенческий пикник вместе со своей девушкой, студенткой того же учебного заведения и с другом, с которым вместе жил в общежитии.

Во время праздничного застолья Александр увидел, как его девушка общается со своим бывшим парнем. В нем взыграла ревность, и он с девушкой в тот вечер серьезно повздорил.

Домой они возвращались втроем. Внезапно Александр попросил остановить машину и быстро вышел. С тех пор его никто не видел. А почти через месяц тело студента нашли в местной речке.

Как сообщили в полиции, на теле Александра Барановича не было обнаружено следов насильственной смерти. Поэтому предположили, что парень покончил жизнь самоубийством.

Фото: Александр Баранович (volynnews.com)

В последнее время парень находился в подавленном состоянии, так как летом его семью постигла тяжелая утрата – они похоронили мать. У отца осталось на руках двое студентов – Александр и его сестра. Дети, чтобы помочь отцу, подрабатывали на каникулах.

В университете про Барановича отзываются хорошо. Рассказали, что он был спокойным и рассудительным. Однако отметили, что смерть матери студент переживал очень тяжело и предположили, что затянувшаяся депрессия и ссора с любимой девушкой только усугубили его состояние.

Похоронили Александра Барановича 20 ноября в родном селе Забужье Любомлського района.

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Видео: РБК-Украина