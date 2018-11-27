Тужив за дружиною: в Херсоні на очах у сім'ї застрелився пенсіонер

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Передсмертної записки він не залишив

У квартирі багатоповерхівки на Кіндійському шосе 67-річний городянин допомагав зятю по господарству. Потім сказав, що хоче прилягти, і попрямував у свою кімнату. А через деякий час звідти пролунав постріл. Про це повідомляє інформаційний портал Херсонці.

Кинувшись на звук, дочка, зять та онуки виявили, що дідусь вистрілив собі в голову з ракетниці, переробленої під стрільбу мисливськими патронами дванадцятого калібру.

Заряд великого дробу був випущений в упор, не залишивши жодного шансу на виживання. Поряд поліція виявила пачку мисливських патронів, в якій бракувало рівно однієї штуки.

Передсмертної записки пенсіонер не залишив. Однак члени сім'ї повідомили, що рік тому у нього померла дружина, за якою він дуже сумував. Поліція дотримується цієї версії, оскільки інших причин, щоб наважитися на суїцид, у нього не виявилося.

Наголошується, що у чоловіка були хороші стосунки з домочадцями. Літній херсонець не страждав ніякими важкими захворюваннями, психічними розладами або алкоголізмом.

Раніше ми писали подробиці загадкового самогубства пенсіонерки в Києві. За словами сусідів 57-річна жінка проживала в квартирі зі своїм чоловіком. Сімейна пара ні з ким не спілкувалася. Подружжя сторонилося сусідів. Місцеві жителі не можуть сказати, що могло спонукати жінку на такий вчинок.

Нагадаємо, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна. Для проведення розслідування причин самогубства поліцією були вилучені особисті речі загиблої — системний блок комп'ютера і мобільний телефон.

Ми повідомляли, що дівчина, яка написала Путіну, знайдена мертвою. Відомо, що дівчинку, яка була інвалідом по зору, зацькували в школі, однокласники придумали їй образливе прізвисько "циклоп". Незадовго до загибелі дівчинки, на її сторінці в соціальній мережі з'явився статус: "Люди, чому ви всі такі злі?".

Відео: РБК-Україна