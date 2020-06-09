У метро Києва підлітки лізли між вагонами і стрибали по дахах: відео безчинств

У метро Києва молоді хлопці вирішили прославитися (фото: РБК-Україна)

У метро Києва група молодиків влаштувала свавілля

В метро Києва група з трьох молодих хлопців вирішила скуштувати адреналіну і прокотитися між вагонами. Але пасажири витягли їх. Втім, вони не вгамувалися і продовжили свої пригоди на наступній станції.

Відео опублікував Facebook-паблік Київ Оперативний. Дія першого ролика - проміжок між станціями Хрещатик і Арсенальна. Шукачі хайпу заради відео проїхалися на зчепленні між вагонами, але їх виволік один з пасажирів-чоловіків, коли метро зупинилося.

"Дві "сині наклейки" вирішили відчути адреналін в крові, записати собі відосики й отримати уваги від пасажирів метро. Обличчя майже добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт", - підписано перше відео.

Дві «сині наклейки» вирішили відчути адреналін в крові, записати собі видосики і отримати уваги від пасажирів метро. Особи майже добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт Київ, метро, між Хрещатиком і Арсенальній Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 9 червня 2020 р.

В метро Києва підлітки влаштували безчинства (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Але цього їм здалося мало. Вони добралися до першої відкритої станції на "червоній гілці" - метра Дніпро, де всі троє піднялися на вагони і вирішили по них пострибати та побігати. Перш ніж потяг рушив, вони "герої" зістрибнути і втекти.

"І скажіть після цього, що вони не відбиті наглухо? Київ, станція метро Дніпро" ,- підписане відео номер два.

І скажіть після цього, що вони не відбиті наглухо? Київ, станція метро Дніпро Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 9 червня 2020 р.

В метро Києва підлітки влаштували безчинства (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що у Києві вирішили проблему з ТЦ, який виліз на магістраль тим, що урізали третину проспекту.

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Автор: Светлана Мащенко