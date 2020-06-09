В метро Киева подростки лезли между вагонами и прыгали по крышам: видео бесчинств

В метро Киева молодые парни решили прославиться (фото: РБК-Украина)

В метро Киева группа молодых парней устроила беспредел

В метро Киева группа из трех молодых парней решила попробовать адреналина и прокатиться между вагонами. Но пассажиры вытащили их. Впрочем, они не угомонились и продолжили свои приключения на следующей станции.

Видео опубликовал Facebook-паблик Киев Оперативный. Действие первого ролика - промежуток между станциями Крещатик и Арсенальная. Искатели хайпа ради видео проехались на сцепке между вагонами, но их выволок один из пассажиров-мужчин, когда метро остановилось.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", - подписано первое видео.

Две «синие наклейки» решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет Киев, метро, между Хрещатиком и Арсенальной Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 9 червня 2020 р.

В метро Киева подростки устроили бесчинства (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Но этого им показалось мало. Они добрались до первой открытой станции на "красной ветке" - метро Днепр, где все трое взобрались на вагоны и решили по ним попрыгать и побегать. Прежде чем состав рушил, "герои" успели спрыгнуть и убежать.

"И скажите после этого, что они не отбитые наглухо? Киев, станция метро Днепр" ,- подписано видео номер два.

І скажіть після цього, що вони не відбиті наглухо? Київ, станція метро Дніпро Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 9 червня 2020 р.

В метро Киева подростки устроили бесчинства (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в Киеве решили проблему с ТЦ, который вылез на магистраль тем, что урезали треть проспекта.

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Автор: Светлана Мащенко