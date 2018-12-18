"Монтування тільки не діставай": водій київського тролейбуса погрожував пасажирам (відео)

Інцидент стався о 10 ранку на зупинці "Вулиця Гарматна"
Вранці 18 грудня неадекватний водій київського тролейбуса №27, який прямує за маршрутом від станції "Київ-Волинський" до метро "Почайна" погрожував пассажирам.
Відео сутички водія з пасажирам опублікував у Facebook ресурс "ДТП KIEV.UA".
Скріншот відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Водій лаявся матом і погрожував пасажирам фізичною розправою. Один з пасажирів намагався урезонити розбушувавшогося співробітника "Київпастрансу".
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"Тихіше, тихіше, сів i заспокоївся. Монтування тільки не діставай - в тюрму посадять", - сказав один із пасажирів водієві.
У "Київпастрансі" вже провели службове розслідування - водія звільнили. Також у відомстві кажуть, що подібна поведінка їх співробітника нічим не може бути виправдана.
"Етика спілкування, повага до себе і пасажира, толерантність і якість виконання професійного обов'язку - понад усе. Приносимо вибачення за незручності", - повідомляють в "Київпастрансі".
Скріншот відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Більшість користувачів мережі підтримали водія - вони вважають таке покарання занадто суворим. Кажуть, що для початку потрібно з'ясувати причину подібної поведінки.
"Мабуть довели пенсіонери", - припустила Tatyana Afanaseva.
"А де початок відео, з чого все почалося?", - написала Маркіза Анфіса.
"Тобто в проблемі ніхто не розібрався, водія звільнили... А раптом його довів до такого стану пасажир?", - обурилася Ірина Сапковская.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кабмін направить 2,5 млрд гривень на метро на Виноградар.
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