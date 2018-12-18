"Монтировку только не доставай": водитель киевского троллейбуса угрожал пассажирам (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инцидент произошел в 10 утра на остановке "Улица Гарматная"

Утром 18 декабря неадекватный водитель киевского троллейбуса №27, который следует по маршруту от станции "Киев Волынский" до метро "Почайная" угрожал пассажирам.

Видео стычки водителя с пассажирам опубликовал в Facebook ресурс "ДТП KIEV.UA".

Скриншот видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Водитель ругался матом и угрожал пассажирам физической расправой. Один из пассажиров пытался урезонить разбушевавшегося сотрудника "Киевпасстранса".

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"Тише, тише, сел и успокоился. Монтировку только не доставай - в тюрьму посадят", - сказал один из пассажиров водителю.

В "Киевпасстрансе" уже провели служебное расследование - водитель уволен. Также в ведомстве говорят, что подобное поведение их сотрудника ничем не может быть оправдано.

"Этика общения, уважение к себе и пассажиру, толерантность и качество выполнения профессионального обязанности - превыше всего. Приносим извинения за неудобства», - сообщают в "Киевпасстрансе".

Скриншот видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Большинство пользователей сети поддержали водителя - они считают такое наказание слишком суровым. Говорят, что для начала нужно выяснить причину подобного поведения.

"Видать довели пенсионеры", - предположила Tatyana Afanaseva.

"А где начало видео, с чего все началось?", - написала Маркиза Анфиса.

"Тоесть в проблеме никто не разобрался, водителя уволили... А вдруг его довёл до такого состояния пассажир?", - возмутилась Ирина Сапковская.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напоминаем, ранее мы сообщали о том, что Кабмин направит 2,5 млрд гривен на метро на Виноградарь.

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