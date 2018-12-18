"Автоевромстители": в Киеве владельцам "евроблях" пробили колеса (видео)

Коллаж РБК-Украина

Мужчина пробивал колеса преимущественно с правой стороны

В Соломенском районе Киева неизвестный мужчина пробил колеса припаркованным автомобилям, которые были с иностранной регистрацией, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Сообщается, что утром на шиномонтажах были очереди из потерпевших. При этом у многих проколы находились с правой стороны.

Иллюстративное фото (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи Facebook назвали мужчину, который пробивал колеса, "автоевромстителем". При этом мнение читателей разделилось, есть те, кто хочет наказать злоумышленника, и те, кто считает, что с автомобилями на еврономерах так и нужно поступать.

Иллюстративное фото (facebook.com/KyivOperativ)

"Это мы сделали, чтоб вы свой хлам быстрее утилизировали, такое будет каждую ночь по всему Киеву", - отметила Алина Подольская.

Скриншот комментариев

"А какие же "дружелюбные" комментаторы. Ну что же, надеюсь, что вашим жизненным невзгодам тоже будут радоваться", - заявила Екатерина Билобровец.

Скриншот комментариев

Напомним, что в начале ноября этого года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "евробляхах".

Ранее также сообщалось о том, что владельцы авто на еврономерах стали чаще сталкиваться с проблемой: бросить машину под открытым небом или продать за небольшие деньги.