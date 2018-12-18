"Автоєвромстителі": у Києві власникам "евроблях" пробили колеса (відео)

Колаж РБК-Україна

Чоловік пробивав колеса переважно з правого боку

У Солом'янському районі Києва невідомий чоловік пробив колеса припаркованими автомобілями, які були з іноземною реєстрацією, повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Повідомляється, що вранці на шиномонтажах були черги з потерпілих. При цьому у багатьох проколи перебували з правого боку.

Ілюстративне фото (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі Facebook назвали чоловіка, який пробивав колеса, "автоєвромстителем". При цьому думка читачів розділилося, є ті, хто хоче покарати зловмисника, і ті, хто вважає, що з автомобілями на єврономерах так і потрібно робити.

Ілюстративне фото (facebook.com/KyivOperativ)

"Це ми зробили, щоб ви свій мотлох швидше утилізували, таке буде щоночі по всьому Києву", - зазначила Аліна Подільська.

Скріншот коментарів

"А які ж "доброзичливі" коментатори. Ну що ж, сподіваюся, що вашим життєвим негараздам теж будуть радіти", - заявила Катерина Білобровець.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що на початку листопада цього року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на "евробляхах".

Раніше також повідомлялося про те, що власники авто на єврономерах стали частіше стикатися з проблемою: кинути машину під відкритим небом або продати за невеликі гроші.