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"На чужому горі наживаються": соцмережу вразили нахабні злодійки в київській дитячій поліклініці

STYLERПодії    25.10.2018 - 08:43
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Циганки не вперше подаються в розшук, але все одно продовжують працювати

У Києві в одній із дитячих поліклінік люди затримали і передали правоохоронцям двох циганок, які обкрадали жителів міста. Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в соцмережі Facebook.

Як наголошується, одна з них відволікала, а інша крала гроші й телефони з сумок.

"На одну з них потрапила я, але вчасно зреагував мій чоловік. Він затримав їх на місці і викликав поліцію. Приїхали з карного розшуку і забрали", - розповіла мешканка Києва.

&quot;На чужому горі наживаються&quot;: соцмережу вразили нахабні злодійки в київській дитячій поліклініці&quot;На чужому горі наживаються&quot;: соцмережу вразили нахабні злодійки в київській дитячій поліклініці

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

До слова, злодійки не вперше подаються в розшук, але все одно продовжують працювати.

&quot;На чужому горі наживаються&quot;: соцмережу вразили нахабні злодійки в київській дитячій поліклініці

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

У коментарях до повідомлення українці зазначають, що поліція з подібними злодійками не справляється:

"Вони скрізь, наживаються на чужому горі. Вчора в Інституті ендокринології, готуючись до операції виходжу з кабінету УЗД сидить і щось шепоче, типу ви пройшли УЗД і давай там мурмур.....а залізничний вокзал, ось там зараз повний колапс, їх сила-силенна, відкрито працюють. Поліція нічого зробити не може, відповідь: вони громадяни України......"

&quot;На чужому горі наживаються&quot;: соцмережу вразили нахабні злодійки в київській дитячій поліклініці&quot;На чужому горі наживаються&quot;: соцмережу вразили нахабні злодійки в київській дитячій поліклініці

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося, нещодавно в Києві в Лабораторному провулку, який знаходиться в Печерському районі, пацієнта обікрали прямо в лікарні швидкої допомоги.

Раніше ми писали, що в Харкові в одному зі спальних районів невідомий озброєний чоловік у балаклаві пограбував невеликий магазин, проте зіткнувся з відсіччю відважної продавщиці.

Нагадаємо, що шахраї знайшли новий спосіб крадіжки грошей з банківських карт.

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Відео: РБК-Україна

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