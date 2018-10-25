ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"На чужом горе наживаются": соцсеть поразили наглые воровки в киевской детской поликлинике

STYLERПроисшествия    25.10.2018 - 08:43
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Циганки не первый раз подаются в розыск, но все равно продолжают работать

В Киеве в одной из детских поликлиник люди задержали и передали правоохранителям двух цыганок, которые обворовывали жителей города. Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в соцсети Facebook.

Как отмечается, одна из них отвлекала, а другая воровала деньги и телефоны из сумок.

"На одну из них попала я, но вовремя среагировал мой муж. Он задержал их на месте и вызвал полицию. Приехали из уголовного розыска и забрали их", - рассказала жительница Киева.

&quot;На чужом горе наживаются&quot;: соцсеть поразили наглые воровки в киевской детской поликлинике

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Кстати, воровки не первый раз подаются в розыск, но все равно продолжают работать.

&quot;На чужом горе наживаются&quot;: соцсеть поразили наглые воровки в киевской детской поликлинике

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к сообщению украинцы отмечают, что полиция с подобными воровками не справляется:

"Они везде, на чужом горе наживаются. Вчера в Институте эндокринологии, готовясь к операции выхожу из кабинета УЗИ сидит и что-то шепчет, типа вы УЗИ прошли и давай там мурмур.....а ЖД Вокзал, вот там сейчас полный коллапс, их уйма, в открытую работают. Полиция ничего сделать не может, ответ: они граждане Украины...все..."

&quot;На чужом горе наживаются&quot;: соцсеть поразили наглые воровки в киевской детской поликлинике

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось, недавно в Киеве в Лабораторном переулке, который находится в Печерском районе, пациента обокрали прямо в больнице скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Харькове в одном из спальных районов неизвестный вооруженный мужчина в балаклаве ограбил небольшой магазин, однако столкнулся с отпором отважной продавщицы. 

Напомним, что мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины полициябольницакража
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь