"На чужом горе наживаются": соцсеть поразили наглые воровки в киевской детской поликлинике

Фото: коллаж РБК-Украина

Циганки не первый раз подаются в розыск, но все равно продолжают работать

В Киеве в одной из детских поликлиник люди задержали и передали правоохранителям двух цыганок, которые обворовывали жителей города. Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в соцсети Facebook.

Как отмечается, одна из них отвлекала, а другая воровала деньги и телефоны из сумок.

"На одну из них попала я, но вовремя среагировал мой муж. Он задержал их на месте и вызвал полицию. Приехали из уголовного розыска и забрали их", - рассказала жительница Киева.

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Кстати, воровки не первый раз подаются в розыск, но все равно продолжают работать.

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к сообщению украинцы отмечают, что полиция с подобными воровками не справляется:

"Они везде, на чужом горе наживаются. Вчера в Институте эндокринологии, готовясь к операции выхожу из кабинета УЗИ сидит и что-то шепчет, типа вы УЗИ прошли и давай там мурмур.....а ЖД Вокзал, вот там сейчас полный коллапс, их уйма, в открытую работают. Полиция ничего сделать не может, ответ: они граждане Украины...все..."

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось, недавно в Киеве в Лабораторном переулке, который находится в Печерском районе, пациента обокрали прямо в больнице скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Харькове в одном из спальных районов неизвестный вооруженный мужчина в балаклаве ограбил небольшой магазин, однако столкнулся с отпором отважной продавщицы.

Напомним, что мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина