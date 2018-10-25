"На чужом горе наживаются": соцсеть поразили наглые воровки в киевской детской поликлинике

Циганки не первый раз подаются в розыск, но все равно продолжают работать
В Киеве в одной из детских поликлиник люди задержали и передали правоохранителям двух цыганок, которые обворовывали жителей города. Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в соцсети Facebook.
Как отмечается, одна из них отвлекала, а другая воровала деньги и телефоны из сумок.
"На одну из них попала я, но вовремя среагировал мой муж. Он задержал их на месте и вызвал полицию. Приехали из уголовного розыска и забрали их", - рассказала жительница Киева.
Скрин: facebook.com/KyivOperativ
Кстати, воровки не первый раз подаются в розыск, но все равно продолжают работать.
Скрин: facebook.com/KyivOperativ
В комментариях к сообщению украинцы отмечают, что полиция с подобными воровками не справляется:
"Они везде, на чужом горе наживаются. Вчера в Институте эндокринологии, готовясь к операции выхожу из кабинета УЗИ сидит и что-то шепчет, типа вы УЗИ прошли и давай там мурмур.....а ЖД Вокзал, вот там сейчас полный коллапс, их уйма, в открытую работают. Полиция ничего сделать не может, ответ: они граждане Украины...все..."
Скрин: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщалось, недавно в Киеве в Лабораторном переулке, который находится в Печерском районе, пациента обокрали прямо в больнице скорой помощи.
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Видео: РБК-Украина