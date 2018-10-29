Налякали овації: циркова левиця напала на дитину під час вистави

Відео: YouTube/Інокентій Гаркаликов

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В пересувному цирку левиця напала на трирічну дитину під час вистави. Про це повідомив Слідчий комітет РФ, а відео опублікували на YouTube-каналі Інокентій Гаркаликов.

Інцидент стався у неділю, 28 жовтня, в Краснодарському краї Росії. Під час представлення в пересувному цирку, левиця, злякавшись оплесків і захоплених криків дітей, знесла сітчасте огородження і накинулася на трирічну дівчинку, яка сиділа в першому ряду.

Тварина схопила дитину і витягла її на сцену. Працівники цирку швидко відреагували і відтягли левицю, але дівчинка серйозно постраждала. Медики діагностували у неї рвані рани обличчя та інші пошкодження. Дитину доставили в лікарню і розмістили у реанімаційне відділення.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею "надання послуги, що не відповідає вимогою безпеки життя і здоров'я споживачів, призначена для дітей до шести років".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що левиця напала і розтерзала свого господаря, який прихистив її і виростив у своєму домі.

У Мексиці 41-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані в лікарні після нападу ручної левиці.

А також ми розповідали про те, як білка змогла помститися мисливцю, який її вбив.

Відео: РБК-Україна