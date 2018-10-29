Напугали овации: цирковая львица напала на ребенка во время представления

Видео: YouTube/Иннокентий Гаркаликов

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В передвижном цирке львица напала на трехлетнего ребенка во время представления. Об этом сообщил Следственный комитет РФ, а видео опубликовали на YouTube-канале Иннокентий Гаркаликов.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 октября в Краснодарском крае России. Во время представления в передвижном цирке, львица, испугавшись оваций и восторженных криков детей, снесла сетчатое ограждение и набросилась на трехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду.

Животное схватило ребенка и вытащила его на сцену. Работники цирка быстро отреагировали и оттащили львицу, но девочка серьезно пострадала. Медики диагностировали у нее рваные раны лица и другие повреждения. Ребенка доставили в больницу и определили в реанимационное отделение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что львица напала и растерзала своего хозяина, который приютил ее и вырастил в своем доме.

В Мексике 41-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу после нападения ручной львицы.

А также мы рассказывали о том, как белка смогла отомстить охотнику, который ее убил.

Видео: РБК-Украина