"Не витримала болю": подробиці страшної знахідки в колодязі

Відео: YouTube/ТСН

Жінка, тіло якої в понеділок виявили поліцейські в колодязі в Згурівці Київської області, вчинила самогубство. Про це пише ТСН.

Донька загиблої розповіла, що її мама страждала від онкологічного захворювання і в останні півроку хвороба загострилася. На організм жінки перестали діяти знеболюючі препарати. Медики після останніх обстежень повідомили, що жити їй залишилося зовсім недовго.

Напередодні ввечері дочка прокинулася і виявила, що матері немає. Піти далеко вона не могла, так як перед сном їй вкололи препарати.

"Я за нею доглядала, ночами не спала, заснула, не помітила, як вийшла з дому", - розповіла вона.

Жінка звернулася в поліцію, але пошуки вирішили відкласти до ранку. Допомагати поліцейським зголосилися і сусіди – перевірили всю місцевість і навіть сусіднє кладовище. А потім одна з сусідок побачила відчинені дверцята колодязя, яким багато років вже ніхто не користується.

"Подумала, що колодязь вранці відкритий, але не подивилася, пішла по господарству, а потім вже помітила і щось мене налякало. Пішла до сусіда, ми прийшли, він посвітив ліхтариком – і там дійсно", - розповіла Наталія.

На місце події викликали рятувальників, які і знайшли тіло загиблої на глибині 5 метрів. Вони витягли його з допомогою мотузок.

В тому, що жінка вчинила самогубство впевнені родичі загиблої і сусіди.

"Сили не вистачило терпіти біль, і таке з собою зробила", - вважають рідні і додають, що це було її рішення. Вони розповіли, що останнім часом вона кілька разів говорила про те, що хоче піти з життя через жахливий біль.

Онкологічне захворювання у жінки виявили п'ять років тому. Медики провели операцію, настало полегшення, але навесні цього року хвороба повернулася. Вона все життя пропрацювала медсестрою і розуміла, що шансів на одужання у неї немає. Це підтвердив і рентген, який їй зробили три тижні тому. Лікарі прогнозували максимум місяць життя.

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Відео: РБК-Україна