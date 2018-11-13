"Не выдержала боли": подробности страшной находки в колодце

Видео: YouTube/ТСН

Женщина, тело которой в понедельник обнаружили полицейские в колодце в Згуровке Киевской области, совершила самоубийство. Об этом пишет ТСН.

Дочка погибшей рассказала, что ее мама страдала от онкологического заболевания и в последние полгода болезнь обострилась. На организм женщины перестали действовать обезболивающие препараты. Медики после последних обследований сообщили, что жить ей осталось совсем недолго.

Накануне вечером дочка проснулась и обнаружила, что матери нет. Уйти далеко она не могла, так как перед сном ей вкололи препараты.

"Я за ней ухаживала, ночами не спала, уснула, не заметила, как вышла из дома", - рассказала она.

Женщина обратилась в полицию, но поиски решили отложить до утра. Помогать полицейским вызвались и соседи – проверили всю местность и даже соседнее кладбище. А потом одна из соседок увидела приоткрытые дверца колодца, которым много лет уже никто не пользуется.

"Подумала, что колодец утром открытый, но не посмотрела, ушла по хозяйству, а потом уже заметила и что-то меня испугало. Ушла к соседу, мы пришли, он фонариком посветил – и там действительно", - рассказала Наталья.

На место происшествия вызвали спасателей, которые и нашли тело погибшей на глубине 5 метров. Они вытащили его с помощью веревок.

В том, что женщина совершила самоубийство уверены родственники погибшей и соседи.

"Силы не хватило терпеть боль, и такое с собой сделала", - считают родные и добавляют, что это было ее решение. Они рассказали, что в последнее время она несколько раз говорила о том, что хочет уйти из жизни из-за ужасной боли.

Онкологическое заболевание у женщины обнаружили пять лет назад. Медики провели операцию, наступило облегчение, но весной этого года болезнь вернулась. Она всю жизнь проработала медсестрой и понимала, что шансов на выздоровление у нее нет. Это подтвердил и рентген, который ей сделали три недели назад. Врачи прогнозировали максимум месяц жизни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в колодце под Киевом была обнаружена страшная находка.

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Видео: РБК-Украина