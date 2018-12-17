Завалений дах заводу похоронив під собою трьох росіян (жахливе відео)

Відео: YouTube/Телеканал 360

В підмосковному місті Дзержинське стався обвал бетонних перекриттів на заводі "Техно Груп", де виробляють теплообмінні пристрої і холодильне обладнання. Подія, в наслідок якої загинули троє працівників, відбулася 17 грудня.

НП на заводі в РФ (фото: twitter.com/oldLentach)

На відео, опублікованому в мережі, видно, як перекриття загальною площею 170 кв. м раптово падає на робітників. Вони в цей момент просто розмовляли один з одним і готувалися до початку робочого дня.

У російському МНС кажуть, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Опубліковано Агентство міських новин "Москва" Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/mskagency

Попередньо встановлено, що НП сталася через те, що на заводі проводилися роботи по утепленню даху.

"Під вагою утеплювача і блоків сталося обвалення даху", - розповіли в російському слідчому комітеті.

Нагадаємо, що днями у Фастові прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті вибуху були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

За словами очевидців, ударна хвиля була така, що уламки балконів відлетіли на сотні метрів.

Пізніше стало відомо про те, що з-під завалів будівлі рятувальники витягли два тіла - чоловічої та жіночої статі. У зв'язку із загибеллю людей в місті був оголошений траур.