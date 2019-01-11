Обвал даху ринку в Макіївці: з'явилося моторошне відео

Відео: YouTube / Donbass Live

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області у п'ятницю, 11 січня, сталася НП - обвалився дах на "Червоному ринку". У мережі з'явилося відео та фото з місця подій.

Зазначається, що обвалення сталося через скупчення снігу на покрівлі - звалився цілий торговий ряд.

В результаті інциденту постраждали 3 людини, розповіли в так званому "МНС "ДНР"". У той же час, зі слів очевидців події, є загиблі.

Фото: НП в Макіївці (vk.com)

Як видно на кадрах, на снігу лежить без руху жінка. Присутні люди кажуть, що у неї зламана нога.

В даний час ринок перекритий.



"Рятувальники" "ДНРівців" заявили, що дізналися про обвалення металевого навісу торгових рядів на території "Червоного ринку" о 13:45.

Обвалення сталося по всій площі 23 торгових місць.

Зазначається, що постраждалих доставили в медичний заклад Макіївки.

В ОРДО розповіли, що встановлюють причину обвалення.

Фото: НП в Макіївці (vk.com)

"Від "МНС "ДНР" залучено 12 одиниць техніки, 52 людини особового складу", — йдеться в повідомленні.

У мережі коментують інцидент в Макіївці і закликають родичів постраждалих домагатися допомоги:

"Родичі постраждалих людей! Допоможіть, нехай виділяють кошти! Судіться з ними! Так це залишати не можна! Якнайшвидшого одужання людям, які опинилися під завалами!" - написала Юлія Громова.

Скрін: vk.com

Нагадаємо, влітку 2018 року в окупованому проросійськими бойовиками Єнакієвому Донецької області в результаті нещасного випадку загинули чотири співробітники водоканалу.

Як повідомлялося раніше, радниця голови Станично-Луганської районної адміністрації Наталія Журбенко (також відома як волонтерку Світла Свєтікова) розповіла про те, що мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, які в 2014 році вітали агресивну політику президента РФ Володимира Путіна по відношенню до України і раділи введення російських військ на Донбас, нині змінили свої погляди та глибоко шкодують.