Обвал крыши рынка в Макеевке: появилось жуткое видео

Видео: YouTube / Donbass Live
Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области в пятницу, 11 января, произошло ЧП - обрушилась крыша на "Красном рынке". В сети появилось видео и фото с места событий.
Отмечается, что обрушение произошло из-за скопившегося на кровле снега - рухнул целый торговый ряд.
В результате инцидента пострадали 3 человека, рассказали в так называемом "МЧС "ДНР"". В то же время, со слов очевидцев происшествия, есть погибшие.
Фото: ЧП в Макеевке (vk.com)
Как видно на кадрах, на снегу лежит без движения женщина. Собравшиеся люди говорят, что у нее сломана нога.
В настоящее время рынок перекрыт.
"Спасатели" "ДНРовцев" заявили, что узнали про обрушение металлического навеса торговых рядов на территории "Красного рынка" в 13:45.
Обрушение произошло по всей площади 23 торговых мест.
Отмечается, что пострадавших доставили в медицинское учреждение Макеевки.
В ОРДО рассказали, что причину обрушения устанавливают.
Фото: ЧП в Макеевке (vk.com)
"От "МЧС "ДНР" привлечено 12 единиц техники, 52 человека личного состава", — говорится в сообщении.
В сети комментируют инцидент в Макеевке и призывают родственников пострадавших добиваться помощи:
"Родственники пострадавших людей! Добивайтесь, пусть выделяют средства! Судитесь с ними! Так это оставлять нельзя! Скорейшего выздоровления людям, которые оказались под завалами!" - написала Юлия Громова.
Скрин: vk.com
Напомним, летом 2018 года в оккупированном пророссийскими боевиками Енакиево Донецкой области в результате несчастного случая погибли четыре сотрудника водоканала.
Как сообщалось ранее, советник главы Станично-Луганской районной администрации Наталья Журбенко (также известная как волонтер Света Светикова) рассказала, что жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, которые в 2014 году приветствовали агрессивную политику президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и радовались вводу российских войск на Донбасс, нынче изменили свои взгляды и глубоко жалеют.