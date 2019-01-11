Обвал крыши рынка в Макеевке: появилось жуткое видео

Видео: YouTube / Donbass Live

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области в пятницу, 11 января, произошло ЧП - обрушилась крыша на "Красном рынке". В сети появилось видео и фото с места событий.

Отмечается, что обрушение произошло из-за скопившегося на кровле снега - рухнул целый торговый ряд.

В результате инцидента пострадали 3 человека, рассказали в так называемом "МЧС "ДНР"". В то же время, со слов очевидцев происшествия, есть погибшие.

Фото: ЧП в Макеевке (vk.com)

Как видно на кадрах, на снегу лежит без движения женщина. Собравшиеся люди говорят, что у нее сломана нога.

В настоящее время рынок перекрыт.



"Спасатели" "ДНРовцев" заявили, что узнали про обрушение металлического навеса торговых рядов на территории "Красного рынка" в 13:45.

Обрушение произошло по всей площади 23 торговых мест.

Отмечается, что пострадавших доставили в медицинское учреждение Макеевки.

В ОРДО рассказали, что причину обрушения устанавливают.

Фото: ЧП в Макеевке (vk.com)

"От "МЧС "ДНР" привлечено 12 единиц техники, 52 человека личного состава", — говорится в сообщении.

В сети комментируют инцидент в Макеевке и призывают родственников пострадавших добиваться помощи:

"Родственники пострадавших людей! Добивайтесь, пусть выделяют средства! Судитесь с ними! Так это оставлять нельзя! Скорейшего выздоровления людям, которые оказались под завалами!" - написала Юлия Громова.

Скрин: vk.com

Напомним, летом 2018 года в оккупированном пророссийскими боевиками Енакиево Донецкой области в результате несчастного случая погибли четыре сотрудника водоканала.

Как сообщалось ранее, советник главы Станично-Луганской районной администрации Наталья Журбенко (также известная как волонтер Света Светикова) рассказала, что жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, которые в 2014 году приветствовали агрессивную политику президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и радовались вводу российских войск на Донбасс, нынче изменили свои взгляды и глубоко жалеют.