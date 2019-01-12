Обвал торгового павільйону в Харкові: відомо про стан потерпілих

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Повідомляється, що для ліквідації наслідків аварії було задіяно близько 50 співробітників ДСНС і 50 співробітників поліції

У п'ятницю, 11 січня в Харкові близько 20:00 за адресою Московський проспект, 256 під тиском снігу провалився дах торгового павільйону. В результаті інциденту постраждали перехожі. Докладніше про самопочуття постраждалих розповіли в прес-службі облдержадміністрації Харкова.

Як повідомляє директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашти, серед постраждалих тільки жінки віком 26, 27 та 62 років. Їх життю нічого не загрожує.

"У них легкі травми - забиття спини, травма носа. На місці їм надали необхідну допомогу і відправили в лікарню швидкої допомоги для додаткового обстеження", - уточнив Віктор Забашта.

Бригади "швидкої" чергували на місці події до ліквідації наслідків аварії.

Повідомляється також, що причини аварії з'ясовуються, єдине що відомо, конструкція завалилася під вагою снігу.

"Під вагою снігу сталося обвалення будівельних конструкцій. Всередині будівлі людей не було. Але в результаті обвалення постраждали 3 людини, які в цей момент проходили поруч з будівлею", - розповів директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА Олексій Максимов.

У ліквідації наслідків аварії було задіяно близько 50 співробітників ДСНС і 50 співробітників поліції.

Нагадаємо, що ДСНС уточнили кількість постраждалих в результаті обвалу кіоску в Харкові.

Раніше ми писали, що у мережі запропонували покарати винуватців пожежі на ярмарку у Львові.