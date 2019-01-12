Обвал торгового павильона в Харькове: известно о состоянии пострадавших

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сообщается, что для ликвидации последствий аварии было задействовано около 50 сотрудников ДСНС и 50 сотрудников полиции

В пятницу, 11 января в Харькове около 20:00 по адресу Московский проспект, 256 под давлением снега провалилась крыша торгового павильона. В результате инцидента пострадали прохожие. Подробнее о самочувствии пострадавших рассказали в пресс-службе облгосадминистрации Харькова.

Как сообщает директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашты, среди пострадавших только женщины возрастом 26, 27 и 62 лет. Их жизни ничего не угрожает.

"У них легкие травмы - ушибы спины, травма носа. На месте им оказали необходимую помощь и отправили в больницу скорой помощи для дополнительного обследования", - уточнил Виктор Забашта.

Бригады "скорой" дежурили на месте происшествия до ликвидации последствий аварии.

Сообщается также, что причины аварии выясняются, единственное что известно, конструкция рухнула под тяжестью снега.

"Под тяжестью снега произошло обрушение строительных конструкций. Внутри здания людей не было. Но в результате обрушения пострадали 3 человека, которые в этот момент проходили рядом со зданием", - рассказал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов.

В ликвидации последствий аварии было задействовано около 50 сотрудников ДСНС и 50 сотрудников полиции.

Напомним, что в ГСЧС уточнили количество пострадавших в результате обвала киоска в Харькове.

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