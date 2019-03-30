Звинувачує приватну "обмінку": киянку пограбували на 1,3 млн грн

У Києві на Печерську у жінки вкрали 1,3 мільйона гривень, за які вона з чоловіком планувала придбати квартиру. Як повідомляється, інцидент стався 29 березня близько 17:00 на вулиці Московській біля місцевого відділу поліції. Про це повідомляє "Страна.UA"

За даними співробітників МВС, киянка сиділа в автомобілі Volkswagen Toureg, чекала повернення чоловіка. Під час очікування до автомобіля підійшов якийсь чоловік і став привертати її увагу, постукавши в вікно. Потерпіла не хотіла відкривати двері і тільки спустила скло. Незнайомець заявив, що вона своїм джипом подряпала його автомобіль. Жінка необачно відкрила двері своєї машини, щоб показати, що незнайомець помиляється. Це і потрібно було грабіжникові - він моментально вирвав у неї з рук сумку з 1,3 мільйонами гривень, після чого зник на вулиці.

Киянка кинулася за злодієм, почала кликати на допомогу перехожих, але чоловік вскочив у автомобіль (марку і номер вона не запам'ятала), і побіг у бік бульвару Лесі Українки. Пізніше з'ясувалося, що вкрадені гроші потерпіла разом з чоловіком збиралися в той день витратити на покупку квартири і спеціально поміняли долари на гривні.

У МВС підозрюють, що до пограбування причетні працівники приватної "обмінки", які обміняли жінці велику суму на гривні.

У Києві на Печерську у жінки вкрали 1,3 мільйона гривень (ілюстративне фото: pixabay.com)

Зараз поліція перевіряє камери спостереження і допитує свідків. Заведено кримінальну справу за статтею 186 КК України (Грабіж).

Нагадаємо, що студенти затримали злодія, який обікрав вагітну жінку. Двоє студентів університету фіскальної служби України стали свідками пограбування жінки на вулиці Університетській. Чоловік викрав у неї 400 гривень. Небайдужі хлопці затримали злодія, поклавши того на живіт на землю і не даючи втекти.

Також ми писали, що у Львові зловмисник проник у квартиру і прийняв душ. На кухні правоохоронні органи виявили невідомого чоловіка, який вже встиг скласти продукти на столі, а також прийняти душ.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром охоронці приватної фірми пограбували будинок з 9-річною дівчинкою. При цьому у зловмисників була при собі зброя.