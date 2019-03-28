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Справжні чоловіки: студенти затримали злодія, який обікрав вагітну жінку

STYLERЖиття    28.03.2019 - 07:48
Справжні чоловіки: студенти затримали злодія, який обікрав вагітну жінку
Ілюстративне фото: грабіжник (РБК-Україна)

Студенти затримали зухвалого грабіжника під Києвом і викликали поліцію

Злочинець пограбував вагітну жінку, але втекти не встиг - зловмисника "на гарячому" затримали студенти, які викликали поліцію. Інцидент стався під Києвом у місті Ірпінь. Відео з місця події опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний" (обережно, присутня ненормативна лексика).

Двоє студентів університету фіскальної служби України стали свідками пограбування жінки на вулиці Університетській. Чоловік викрав у неї 400 гривень.

Небайдужі хлопці затримали злодія, поклавши того на живіт на землю і не даючи втекти.

Зазначається, що злочинець чинив опір, тому студентам "довелося застосувати "заспокоювач".

Як видно на кадрах, зловмисник дістав мобільний телефон і почав комусь скаржитися, що його тримають і не відпускають. Пробував передати трубку хлопцям, але вони скинули виклик і чекали на появу патрульних.

Спочатку злочинець запевняв, що не крав гроші, але після того, як викликали правоохоронців, вже благав жінку забрати їх назад і "розібратися без мус*рів".

Грабіжник став панікувати і кричав постраждалій, що йому "телефонують з табору". У результаті жінка взяла у зловмисника назад свої вкрадені 400 гривень.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються діями небайдужих молодих людей, які затримали грабіжника. При цьому деякі зауважують, що із злочинцем студенти обійшлися досить м'яко:

  • "Рано зйомка почалася, за всіма законами він повинен був три рази об асфальт впасти, втратити зуби, а потім вже: "Камера, мотор";
  • "Хлопці - красені, що не залишилися осторонь";
  • "Якось сильно ніжно";
  • "Так відео 4,5 хвилин... виклик поліції був ще до початку відео... і просто натовп копів набіг... пацани розумні, але пару раз дати йому тапком по писку треба було";
  • "Щось ласкаві хлопці йому попалися якісь";
  • "Є справжні чоловіки!"
  • "Боже, дякую хлопцям за те, що допомогли. Але потрібно бути обережним - злочинець може завдати удари ножем або щось схоже, так що краще уникати такого роду геройства";
  • "Браво, хлопці!"
  • "Дуже гуманно, майже ніжно, загалом для першого разу зійде, але, ой, не бачив він нормального прийому"...

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області 13-річна дівчинка змогла розкрити злочин і допомогла поліції схопити злодія.

Як повідомлялося раніше, під Києвом у Бориспільському районі жителі села Гора самостійно затримали банду злочинців, які грабували будинок.

Також ми писали про те, що в Березані Київської області діти затримали злочинця, який втік з Криворізької колонії і пограбував місцевий магазин.

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