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Настоящие мужчины: студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 07:48
Настоящие мужчины: студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину
Иллюстративное фото: грабитель (РБК-Украина)

Студенты задержали наглого грабителя под Киевом и вызвали полицию

Преступник ограбил беременную женщину, но скрыться не успел - злоумышленника "на горячем" задержали студенты, которые вызвали полицию. Инцидент произошел под Киевом в городе Ирпень. Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный" (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Двое студентов университета фискальной службы Украины стали свидетелями ограбления женщины на улице Университетской. Мужчина похитил у нее 400 гривен.

Неравнодушные парни задержали вора, положив того на живот на землю и не давая сбежать. 

Отмечается, что преступник оказывал сопротивление, поэтому студентам "пришлось применить "успокоитель". 

Как видно на кадрах, злоумышленник достал мобильный телефон и принялся кому-то жаловаться, что его держат и не отпускают. Пробовал передать трубку парням, но они сбросили вызов и ждали появления патрульных.

Сначала преступник заверял, что не крал деньги, но после того, как вызвали правоохранителей, уже умолял женщину забрать их назад и "разобраться без мус*ров".

Грабитель стал паниковать и кричал пострадавшей, что ему "звонят с лагеря". В итоге женщина взяла у злоумышленника назад свои украденные 400 гривен. 

 

Видео: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются действиями неравнодушных молодых людей, которые задержали грабителя. При этом некоторые отмечают, что с преступником студенты обошлись довольно мягко:

  • "Рано съемка началась, по всем законам он должен был раза три об асфальт упасть, зубы потерять, а потом уже: "Камера, мотор";
  • "Ребята - красавцы, что не остались в стороне";
  • "Как-то сильно нежно";
  • "Да видео 4,5 минут... вызов полиции был еще до начала видео... и просто толпа копов набежала... пацаны умнички, но пару раз дать ему тапком по морде надо было";
  • "Что-то ласковые парни ему попались какие-то";
  • "Есть настоящие мужчины!"
  • "Боже, спасибо ребятам за то, что помогли. Но нужно быть осторожным - преступник может нанести удары ножом или что-то похожее, так что лучше избегать такого рода геройства";
  • "Парни, браво!"
  • "Очень гуманно, почти нежно, в общем для первого раза сойдет, но, ой, не видел он нормального приема"...

Напомним, недавно во Львовской области 13-летняя девочка смогла раскрыть преступление и помогла полиции схватить вора. 

Как сообщалось ранее, под Киевом в Бориспольском районе жители села Гора самостоятельно задержали банду преступников, которые грабили дом

Также мы писали о том, что в Березани Киевской области дети задержали преступника, сбежавшего из Криворожской колонии и ограбившего местный магазин. 

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