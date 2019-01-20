"Очевидно": у "Правому секторі" прокоментували причетність до вибуху в Сумах

Преображенський собор у Сумах (фото:pravoslavie.sumy.ua)

Повідомляється, що УПЦ МП звинуватила в теракті "Правий сектор" і "С14"

У п'ятницю, 18 січня, в Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ (МП) прогримів вибух. У храмі під час служби було багато людей. В результаті НП ніхто не постраждав, але УПЦ МП висунула підозру в тому, що до теракту причетні націоналістичні рухи. На сайті "Правого сектора" з'явився офіційний коментар організації.

Як повідомляється на сайті організації, націоналістам не вигідно провокувати прихожан МП і реалізовувати те, чим залякує їх влада РФ.

"Жодному націоналісту не вигідно провокувати обивателів, для кого ходіння до МП є лише бездумною шкідливою звичкою! Не в інтересах націоналістів реалізовувати те, чим лякає наївних Кремль! В інтересах націоналістів є просвітлювати цих обивателів правдивою інформацією, аби вони перейшли на бік помісної Церкви. Виключно московські попи, як організатори і агітатори, є об'єктом громадянського тиску в Україні. Але навіть щодо них про жоден кримінал не йдеться", — йдеться в заяві.

У "Правому секторі" також назвали ймовірних організаторів нападу на церкву.

"Очевидно, що вибух організували самі ж менеджери МП, яким зараз конче необхідний образ "мученика", — пише "Правий сектор".

Нагадаємо, що поліція затримала 2 підозрюваних в організації теракту в Сумах.

Також РБК-Україна писало, що Єдина помісна Православна церква України вимагає покарати причетних до вибуху, який стався в Сумах в соборі, що знаходиться в юрисдикції Московського патріархату.