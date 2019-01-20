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"Очевидно": в "Правом секторе" прокомментировали причастность к взрыву в Сумах

STYLERПроисшествия    20.01.2019 - 12:12
"Очевидно": в "Правом секторе" прокомментировали причастность к взрыву в Сумах
Преображенский собор в Сумах (фото:pravoslavie.sumy.ua)

Сообщается, что УПЦ МП обвинила в теракте "Правый сектор" и "С14"

В пятницу, 18 января, в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП прогремел взрыв. В храме во время службы было много людей. В результате ЧП никто не пострадал, но УПЦ МП выдвинула подозрение в том, что к теракту имеют отношение националистические движения. На сайте "Правого сектора" появился официальный комментарий организации.

Как сообщается на сайте организации, националистам не выгодно провоцировать прихожан МП и реализовывать то, чем запугивает их власть РФ.

"Ни одному националисту не выгодно провоцировать обывателей, для кого хождение в МП есть лишь бездумным вредной привычкой! Не в интересах националистов реализовывать то, чем пугает наивных Кремль! В интересах националистов есть просвещать этих обывателей правдивой информацией, чтобы они перешли на сторону поместной Церкви. Исключительно московские попы, как организаторы и агитаторы, являются объектом гражданского давления в Украине. Но даже по ним ни о каком криминале речь не идет", — говорится в заявлении.

В "Правом секторе" также назвали вероятных организаторов нападения на церковь.

"Очевидно, что взрыв организовали сами же менеджеры МП, которым сейчас позарез необходим образ "мученика", — пишет "Правый сектор".

Напомним, что полиция задержала 2 подозреваемых в организации теракта в Сумах.

Также РБК-Украина писало, что Единая поместная Православная церковь Украины требует наказать причастных к взрыву, который произошел в Сумах в соборе, находящегося в юрисдикции Московского патриархата.

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