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В Одесі покарали чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку з ДЦП, проте її відбили перехожі

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Одеса, Середа 09 лютого 2022 22:01
В Одесі покарали чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку з ДЦП, проте її відбили перехожі Колаж РБК-Україна: суд в Одесі відправив збоченця за ґрати
Автор: Володимир Костирін

В Одесі п'яний чоловік став чіплятися до 16-річної дівчинки з ДЦП і спробував її зґвалтувати. На щастя, крики дитини почули перехожі, які поспішили на допомогу і відбили нещасну від мучителя, допомогли його затримати. Тепер суд виніс вирок педофілу.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Єдиного реєстру досудових рішень матеріалі справи.

Сам інцидент з нападом на юну одеситку, яка страждає від дитячого церебрального паралічу, стався в червні 2021-го біля дитячого майданчика біля житлового будинку, по вулиці Сергія Ядова, 26 (в районі Слобідки).

У матеріалах справи вказується, що підсудний, будучи в стані алкогольного сп'яніння, став чіплятися в дівчинці на гойдалках, маючи "злочинний намір на вчинення насильницьких дій сексуального характеру".

Жертва педофіла була в той момент сама - поруч не було ані дорослих, ані її батьків, чим і скористався зловмисник.

Чоловік підійшов до дівчинки впритул, щоб вона не втекла, і "з метою задоволення статевої пристрасті", розуміючи, що вона фізично слабкіше, засунув руку їй під футболку і став лапати груди неповнолітньої.

Потерпіла заплакала і почала кричати, і тоді прибігли небайдужі громадяни, щоб захистити нещасну від ґвалтівника. Обурені люди також влаштували "самосуд", а потім передали фігуранта поліцейським. Чоловік після цього пів року провів у СІЗО.

Заарештований - уродженець села Сестринівка Козятинського району Вінницької області, не одружений, без роботи, раніше судимий не був.

Тепер Суворовський районний суд міста Одеси визнав фігуранта винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, і засудив до 5 років позбавлення волі. У цей термін було зараховано пів року, що він провів у СІЗО.

У обвинуваченого є можливість оскаржити відповідне рішення в апеляційному суді.

Раніше повідомлялося, що в Києві 62-річний ґвалтівник заманив дівчину у квартиру і два дні жорстоко знущався над жертвою.

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