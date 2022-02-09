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В Одессе наказали мужчину, который пытался изнасиловать девочку с ДЦП, но ее отбили прохожие

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Одесса, Среда 09 февраля 2022 22:01
В Одессе наказали мужчину, который пытался изнасиловать девочку с ДЦП, но ее отбили прохожие Коллаж РБК-Украина: суд в Одессе отправил извращенца за решетку
Автор: Владимир Костырин

В Одессе пьяный мужчина стал приставать к 16-летней девочке с ДЦП и попытался ее изнасиловать. К счастью, крики ребенка услышали прохожие, которые поспешили на помощь и отбили несчастную от мучителя, помогли его задержать. Теперь суд вынес приговор педофилу.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Единого реестра досудебных решений материале дела.

Сам инцидент с нападением на юную одесситку, страдающую от детского церебрального паралича, произошел в июне 2021-го около детской площадки возле жилого дома, по улице Сергея Ядова, 26 (в районе Слободки).

В материалах дела указывается, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать в девочке на качелях, имея "преступное намерение на совершение насильственных действий сексуального характера".

Жертва педофила была в тот момент одна - рядом не было ни взрослых, ни ее родителей, чем и воспользовался злоумышленник.

Мужчина подошел к девочке вплотную, чтобы она не убежала, и "с целью удовлетворения половой страсти", понимая, что она физически слабее, засунул руку ей под футболку и стал лапать грудь несовершеннолетней.

Потерпевшая заплакала и принялась кричать, и тогда прибежали неравнодушные граждане, чтобы защитить несчастную от насильника. Возмущенные люди также устроили "самосуд", а затем передали фигуранта полицейским. Мужчина после этого полгода провел в СИЗО.

Арестованный - уроженец села Сестриновка Казатинского района Винницкой области, не женат, без работы, ранее судим не был.

Теперь Суворовский районный суд города Одессы признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины, и приговорил к 5 годам лишения свободы. В этот срок было засчитано полгода, что он провел в СИЗО.

У обвиняемого есть возможность обжаловать соответствующее решение в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что в Киеве 62-летний насильник заманил девушку в квартиру и два дня жестоко измывался над жертвой.

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